Officiel : Un attaquant turc débarque à Westerlo

Atabey Cicek est prêét une saison à Westerlo, avec option d'achat. L'attaquant âgé de 25 ans arrive en provenance du club turc de Samsunspor. La saison dernière, il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 29 matchs rencontres et a également distillé 6 passes décisives.

Vandaag heeft Atabey Cicek een 1-jarig huurcontract, met optie tot aankoop, getekend bij onze Kemphanen.

--

Today Atabey Cicek has signed a 1-year rental contract, with option to purchase, with our club.https://t.co/FhitFHigz2