🎥 Europa League : l'Inter rejoint Séville en finale ! Doublé de Lukaku qui devient meilleur buteur belge dans la compétition

AprÚs la qualification de Séville face à Manchester United, l'Inter s'est imposé 5-0 face au Shakhtar et rejoint la finale de l'Europa League.

L'Inter et le Shakhtar croisaient le fer à Düsseldorf. Le début de la rencontre était calme et prudent avec deux formations qui jouaient sans prendre de risque. Sur la première occasion de la rencontre, Lautaro Martinez ouvrait le score (19e) sur un très bon centre de Nicolo Barella.

La réaction des ukrainiens venait de Junior Moraes (30e), bien contrée par de Vrij. Suivaient des échanges équilibrés avec les tentatives de Barella, puis Marcos Antonio pour le Shakhtar juste avant la pause.

En seconde période, Martinez passait près du doublé mais son lob était sorti par le portier Pyatov (48e). Moins en vue en première période, Romelu Lukaku manquait sa frappe peu après. Le Shakhtar tentait timidement de réagir, en vain et Danilo D'Ambrosio (64e) enfonçait le clou pour l'Inter en doublant le score de la tête.

Véritable coup de massue pour les ukrainiens, l'Inter ne s'arrêtait pas là et continuait à attaquer. Lautaro Martinez s'offrait le doublé (74e) avant de se muer en passeur pour Lukaku qui faisait mouche (78e).

Big Rom ne s'arrêtait pas là non plus et plantait également un doublé suite à une grosse action individuelle (84e).

L'Inter rejoint le FC Séville en finale, une rencontre qui s'annonce palpitante entre deux formations qui veulent retrouver le sommet européen. Avec son doublé, Romelu Lukaku dépasse Erwin Vandenbergh et devient le meilleur buteur belge en Europa League avec 19 réalisations.