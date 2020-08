Aziz Marciano : "Une surprise de pouvoir monter au jeu si tôt dans la saison"

Présent au club depuis ses cinq ans, le milieu offensif eupenois a pu disputer ses premières minutes en D1A ce dimanche.

Aziz Marciano a eu droit à ses premières minutes de jeu dimanche contre le Club de Bruges. Monté au jeu à la 77ème à la place de Musona, il n'a pas pu changer le cours de la rencontre et a dû assister à la défaite d'Eupen (0-4). "J'avais un sentiment mitigé lorsque je suis rentré sur le terrain. D'un côté, j'étais très heureux mais de l'autre, perdre 0-4 ternit un peu cette saveur", explique le joueur âgé de 19 ans. "Un cadeau empoisonné ? Non un cadeau, je prendrai chaque minute que me donnera le coach. Je suis heureux d'être là", souligne le joueur âgé de 19 ans.

Présent dans le groupe A depuis la préparation estivale, le Panda ne s'attendait pas à faire son entrée au jeu contre le champion de Belgique. "C'était une surprise de pouvoir monter au jeu si tôt dans la saison. Je continue de travailler dur et j'espère recevoirt à nouveau ma chance", précise le médian.

Coronavirus oblige, le match se déroulait évidemment à huis clos. Le famille et les amis du jeune Eupenois n'étaient donc pas présents dans les tribunes pour assister à sa montée au jeu. "Malheureux qu'ils ne puissent pas être là, mais ils étaient tous devant leur téléviseur et m'ont félicité par messages à la fin de la rencontre", a conclu Aziz Marciano.