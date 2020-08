Roberto Martinez, entre tristesse et enthousiasme : "Vincent nous manquera"

Dans une vidéo diffusée par la Fédération, Roberto Martinez salue chaleureusement le défenseur central.

S’il est persuadé que Vincent Kompany fera un excellent entraîneur, Roberto Martinez perd, dans le même temps, l’un des cadres de son équipe nationale. "C’est en ensemble de sentiments partagés", explique l’Espagnol.

"Et il y a d’abord de la tristesse", souligne-t-il. "Parce que nous ne verrons plus Vincent avec le maillot des Diables Rouges. Mais c’est aussi le moment de regarder en arrière et de célébrer tous les services rendus par Vincent à cette équipe nationale."

"Personne ne veut perdre un joueur comme lui, qui était un vrai leader dans le vestiaire, et un défenseur central d’un niveau incroyable, mais ça fait partie de la nature des choses et il restera une source d’inspiration pour beaucoup d’autres", conclut Roberto Martinez.