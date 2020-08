Gohi Bi Cyriac en passe de rejoindre l'ambitieux promu de D1B

Sans club depuis l'été dernier, le buteur ivoirien va faire son retour en Belgique très prochainement.

Gohi Bi Cyriac est en passe de rejoindre Deinze, selon nos informations. Après avoir enrôlé Blondelle, Dutoit, Neto et Vargas, l'ambitieux promu est sur le point de signer un autre grand nom de D1A avec l'arrivée de l'ancien buteur du Standard de Liège et d'Anderlecht.

Le buteur âgé de 30 ans, qui nous avait dit vouloir revenir en Belgique il y a un mois (à lire ICI), viendra partager son expérience et relancer sa carrière à Deinze, un club qui espère rejoindre l'élite le plus rapidement possible.

Après le Standard, Anderlecht et Ostende, Cyriac va connaître son quatrième club belge.