(Exclusif) Gohi Bi Cyriac devrait faire son retour en Belgique : "J'ai les crocs"

Le joueur âgé de 29 ans, sans club depuis l'été dernier, se prépare à faire son retour en Jupiler Pro League très prochainement.

Gohi Bi Cyriac voit enfin le bout du tunnel. L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht avait rompu son contrat avec Sivasspor l'été dernier avant de se faire opérer au mois de décembre. "Je suis à 80% à l'heure actuelle et je serai bientôt super fit", nous confie l'international ivoirien (11 capes et 2 buts). "Tout est très positif, je suis sur la bonne voie, même si j'ai un peu douté au début. J'avais du mal à remarcher et c'était douloureux. Ce n'était pas évident cette rééducation seul et sans club. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma famille à mes côtés", souligne l'ancien joueur d'Ostende.

Le buteur est actuellement en Côte d'Ivoire. "Je devais effectuer ma rééducation en Europe mais avec la pandémie de coronavirus, je suis rentré au pays afin de prendre le moins de risques possibles. Il y a eu très peu de cas ici, puis j'ai une équipe de préparateurs qui me suit chaque jour", ajoute-t-il avant d'évoquer son retour en Belgique.

"Dans trois semaines, je serai en Belgique. J'ai eu des contacts avec plusieurs clubs belges et je souhaite à nouveau évoluer en D1A. Je connais bien le championnat et je suis sûr que je peux aider de nombreuses équipes. Quoiqu'il en soit, je serai fit d'ici trois semaines et j'ai les crocs", a conclu Gohi Bi Cyriac qui n'a plus joué depuis quasiment un an.