Le Bayern punit des Lyonnais maladroits

Le Bayern a rarement été mis en difficultés comme il l'a été ce mercredi. Mais on connait l'adage: le football est un sport qui se joue à onze contre onze et ce sont les Allemands qui gagnent à la fin.

La premier quart d'heure des Lyonnais a tout simplement été exceptionnel et tout s'est joué en début de rencontre. Le résumé de cette demi-finale aurait pu s'arrêter là. Les hommes de Garcia ont en effet eu des occasions énormes pour prendre l'avantage.

C'est d'abord Depay qui s'offre un face à face avec Neuer... mais le hollandais se déporte de trop et frappe à côté. Toko Ekambi trouve dans la foulée le poteau de l'international allemand. Ajoutons à cela des centres manqués et des derniers gestes maladroits, et vous obtiendrez de la frustration.

Car evidemment.... en face les Allemands sont efficaces, cyniques, froids: Serge Gnabry n'a eu besoin que d'une action pour dribbler tout le monde et aller ajuster Lopez du pied gauche. Une superbe frappe dans la lucarne qui assome les Gones... déjà pour de bon même si nous ne sommes qu'à la 18ème minute.

Dans la foulée, les Bavarois vont gâcher beaucoup d'occasions, avant que ce diable de gnabry ne surgisse de sa boîte pour gommer un gros raté de Lewandowski (33', 0-2).

La rencontre est bel et bien terminée. Il reste une heure mais qui sera controlée par le Bayern. Lyon essaie bien de réduire le score mais la maladresse de Toko Ekambi aura fait beaucoup de mal à son équipe. L'addition est même un peu lourde pour Garcia est ses hommes après le petit but de Lewandowski dans les dernières minutes (88', 0-3).

Le Bayern retrouvera donc le PSG en finale de la Ligue des Champions ce dimanche.