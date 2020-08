Un Final 8 sans aller-retour, un format européen qui a de l'avenir ? "Les gens veulent voir des rencontres spectaculaires"

Au vu du succès du "Final 8" en Europa League et en Champions League, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin retiendra-t-il ce format pour les compétitions futures ?

Le format a pourtant été mis en place à cause de la crise sanitaire, et uniquement pour cette campagne. Pourtant, il semble que le Final 8 donne satisfaction aujourd'hui : "C'est l'une des choses intéressantes de cette situation sanitaire", a confié Ceferin à l'agence de presse AP.

La formule de ces rencontres uniques, sans aller-retour semble satisfaire les supporters : "Plus de quarts ni de demi-finales en format domicile et extérieur, je pense que ce format de match unique est plus intéressant que celui avec un aller-retour. Nous devions résoudre la situation de cette façon et nous avons finalement remarqué que c'est un système très intéressant."

"Les gens veulent voir des rencontres spectaculaires où tout le monde peut gagner en 90 minutes, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Pas de calcul, juste du jeu. C'est une chose à laquelle nous allons réfléchir à l'avenir, nous entamerons des discussions sérieuses en septembre."