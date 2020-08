Philippe Clement: "C'est inexplicable... mais il ne faut pas se cacher derrière le manque de supporters"

Philippe Clement va avoir une semaine compliquée devant lui. Lui qui pensait que son équipe était enfin lancée après la victoire à Eupen va devoir remettre l'ouvrage sur le métier durant la semaine afin de trouver les raisons de la défaite de ce dimanche.

Nous ne l'avions pas spécialement vu venir, mais manifestement Clement non plus. Après avoir montré un visage plus serein et plus conquérant à Eupen, les Gazelles sont retombées dans leurs travers à domicile contre le Beerschot.

Nous avons pourtant eu près de 20 tirs

"C'est inexplicable quand je vois ce que j'ai vu cette semaine à l'entrainement", confie Philippe Clement en conférence de presse. "Nous sortions d'une belle victoire à Eupen, avec des beaux buts et de belles attaques. Nous commençons bien la rencontre en étant dominants".

Puis il y a le premier et seul but de la rencontre des oeuvres de l'adversaire et tout s'écroule: "Ce but a apporté de la nervosité dans l'équipe alors que ce n'était pas nécéssaire. Nous avons pourtant eu 20 tirs mais il y a toujours un pied, une jambe, un bras ou le gardien pour nous empêcher de marquer. Je pense que le Beerschot était venu dans l'espoir de prendre un point."

Dans une semaine, Clement retrouvera la Luminus Arena et Genk avec une énorme pression sur les épaules: "Nous devrons travailler dur cette semaine. Nous ne devons pas nous cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de supporters. Cela doit venir de nous-mêmes".