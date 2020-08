Un joueur du Paris Saint-Germain annonce son départ

Le joueur âgé de 26 ans avait débarqué au PSG cette saison sous la forme de prêt.

Prêté par le FC Séville au PSG l'été dernier, Sergio Rico était venu pour jouer la doublure de Keylor Navas. Au lendemain de la finale perdue face au Bayern, Rico a enfin officialisé son départ du PSG.

"Le 1er septembre de l’année dernière, je suis arrivé au PSG et je n’aurais jamais imaginé rencontrer une famille comme celle-ci. Une famille de coéquipiers, d’amis qui se sont battus jusqu’à la fin pour écrire l’histoire de ce club. Finalement, on n’a pas pu rentrer à Paris avec la coupe mais je suis sûr que ce groupe se battra pour atteindre une nouvelle finale bientôt. Ç’a été un honneur de partager les objectifs et les rêves avec mon ami Keylor Navas. Ce club le mérite et ça viendra ! ", a tweeté l'Espagnol.