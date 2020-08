Eupen, cherche attaquant désespérement

Les Pandas n'ont toujours pas remporté la moindre victoire en championnat, pourtant le jeu mis en place par Benat San Jose est chatoyant.

Que ce soit à OHL ou à Courtrai, Eupen a eu la main mise sur la rencontre, surtout lors de la troisième journée et le nul obtenu sur la pelouse des hommes de Yves Vanderhaeghe. Ce soir-là, les joueurs de Benat San José ont eu les meilleures occasions... mais sans marquer c'est compliqué de prendre les trois points.

Si on ajoute Victor Vazquez et Adriano à cette équipe, les Pandas auront vraiment fière allure mais du côté de la direction on se cherche encore un attaquant de pointe et le moins que l'on puisse dire c'est que leur vision de leur équipe est parfaite.

N'dri et Nuhu mettent le feu sur les ailes, et Julien Ngoy était en pointe à Courtrai, même s'il sera plus efficace sur l'aile dans le futur. Pour pouvoir profiter des centres et des futures passes de Vazquez, il est clair qu'un attaquant doit arriver dans les prochains jours.

Son profil: de l'expérience tout d'abord. Quelqu'un qui saura s'adapter tout de suite et qui connait donc notre championnat. Un vrai renatrd des surfaces, qui sera capable de mettre 10 buts minimum sur la saison. Et c'est exactement ce que la direction recherche.