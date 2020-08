Vincent Mannaert a mis les choses au point dans le vestiaire brugeois

Du côté du Club de Bruges, c'est un peu la soupe à la grimace: les résultats ne sont pour le moment pas à la hauteur des espérances. Vincent Mannaert s'est même entretenu avec ses joueurs et son staff.

Après la finale perdue contre l'Antwerp, Vincent Mannaert était descendu dans le vestiaire pour la première fois de la saison. Après la défaite face au Beerschot ce dimanche, le CEO de Bruges est à nouveau venu s'adresser à ses joueurs. D'après Het Laatste Nieuws, il est venu mettre les choses au point en demandant un esprit plus combatif à ses joueurs.

Son discours, qui a aussi été entendu par le staff technique et médical du Club, a duré une dizaine de minutes et il a aussi exprimé sa confiance envers le groupe: "Vous avez des qualités. Elles ne peuvent pas être parties d'un jour à l'autre", aurait-il déclaré. De plus, Mannaert aurait demandé à ses joueurs de penser aux supporters qui ne sont pas dans le stade mais qui sont derrière l'équipe."

Du côté de Bruges, on ne veut pas encore penser à un 3 sur 12 mais l'équipe devra prendre des points sur la pelouse du KRC Genk. Une véritable épreuve du feu pour les hommes de Philippe Clement.