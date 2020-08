Blaise Nkufo confiant concernant l'un de ses académiciens : "Il semble bien parti pour réaliser une très belle saison à Mouscron"

Arrivé cet été en prêt en provenance de Lille, le médian a été titularisé lors des trois premières rencontres de Mouscron et a livré une bonne prestation à chaque fois.

Formé au Nkufo Academy, Junior Onana avait ensuite quitté le Cameroun pour rejoindre le Vieux Continent en signant au Portugal du côté de Leixoes. Après avoir tapé dans l'oeil de Lille, le joueur âgé de 20 ans rejoindra les Dogues en janvier dernier. Le club nordiste a même prolongé son contrat jusqu'en 2025.

Blaise Nkufo, l'ancien joueur de Twente connaît bien Jean Onana puisque celui-ci a été formé au sein de son académie. "Il va continuer de progresser à Mouscron. Il avait disputé un match avec l'équipe première du LOSC contre Marseille le 16 février dernier", souligne l'ancien international suisse (34 capes et 7 buts). "Lille lui fait confiance et compte sur lui pour la suite. Son prêt en Belgique va lui faire beaucoup de bien et il semble bien parti", a expliqué l'ancien attaquant.

Le Camerounais présente plusieurs qualités. "Un joueur physique, technique et qui dispose d'une intelligence de jeu. Également bon du pied gauche, il sait briser les lignes, distiller des assists et marquer des buts. Un milieu de terrain ultra complet", précise l'ancien joueur de Mayence et de Hanovre 96.

Frank Boya et Martin Hongla ont également été formés à l'Academy Nkufo. "Un peu particulier pour moi lors de la première journée de championnat lors de la rencontre Antwerp-Mouscron. Trois académiciens étaient sur la pelouse au coup d'envoi", explique l'ancien joueur âgé de 47 ans. "L'objectif de l'Académie est de former des joueurs pour les championnats européens. Permettre à certains de pouvoir vivre leur rêve et de devenir pro. Je parcours donc le Cameroun à la recherche de jeunes talents prêts à travailler dur pour poursuivre leur progression. C'est à la fois du scouting et de la formation. Je partage également mon expérience avec eux afin de pouvoir mieux les guider. Je suis content de voir où ils en sont et je pense que Jean Onana peut réaliser une grosse saison à Mouscron", a conclu Blaise Nkufo.