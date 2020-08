La situation de Mehdi Carcela interpelle : "Incroyable de laisser l'un des meilleurs joueurs du championnat sur le banc"

L'international marocain, qui est encore resté sur le banc pendant 90 minutes ce dimanche lors du partage entre le Standard et Genk (0-0), n'a pas disputé la moindre minute avec les Rouches en ce début de saison. Une situation qui commence à poser question.

La situation de Mehdi Carcela commence à interpeller en bord de Meuse. De nombreux supporters des Rouches et observateurs se demandent pourquoi le milieu offensif est une nouvelle fois resté sur le banc dimanche contre Genk (0-0). Il aurait pu même monter au jeu et aider les siens en panne d'inspiration devant le but adverse. "Mehdi commence à retrouver ses sensations et nous aidera bientôt. La saison est longue et ne se résume pas à trois journées", avait lâché Philippe Montanier à l'issue de la rencontre.

Deux de ses anciens coéquipiers sont pourtant surpris de le voir rester sur le banc. "Mehdi n'est peut-être pas à 100%, mais bon, s'il est sur le banc, c'est qu'il est apte à jouer non ?", nous confie Yoni Buyens. "Il est capable de faire la différence en une seule action. C'est bizarre quand même", souligne le médian âgé de 32 ans.

Même son de cloche du côté de Mémé Tchité. "Même s'il n'est pas à 100%, il est tellement important et fort qu'il doit être sur la pelouse. Il connait la Jupiler Pro League comme sa poche, il est à la maison en D1A. Il est capable de faire la différence sur n'importe quelle action. Un centre, une passe, un dribble, un tir...Tu ne peux pas te passer d'un joueur majeur comme lui, incroyable de laisser l'un des meilleurs joueurs du championnat sur le banc", explique l'ancien attaquants des Rouches.

Il se serait passé des choses en coulisse selon le joueur de Fléron. "Peut-être que l'entraîneur actuel du Standard n'aime pas son style de jeu ou ne compte pas sur lui. Ou alors le club veut-il le pousser vers la sortie un an avant la fin de son contrat ? Se passer de ses services pendant ces huis clos est plus facile aussi. Car les supporters auraient d'office réclamé Mehdi à Sclessin. Ce que je vois, c'est que le matricule 16 ne lui fait pas confiance et c'est l'une des choses les plus importantes quand on est joueur. Laisser Carcela sur le banc, c'est se tirer une balle dans le pied", a conclu Mémé Tchité.

Alex Czerniatynski respecte les choix de Philippe Montanier mais confie que l'international marocain sera incapable de rester sur le banc encore longtemps. "Je l'ai connu quand il avait 12 voire 13 ans, c'était l'un de mes chouchous. Il est à l'heure actuelle l'un des meilleurs joueurs du championnat. À lui tout seul, il peut changer la physionomie d'un match. C'est vrai qu'il aurait pu apporter quelque chose contre Genk, mais il faut respecter les choix de l'entraîneur. Néanmoins, Mehdi ne devrait pas s'éterniser sur le banc. C'est un amoureux du ballon qui veut jouer et gagner", a conclu l'ancien Rouche.