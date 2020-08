Sinan Bolat suivra bien Laszlö Bölöni à La Gantoise

Comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine passée, Sinan Bolat va bel et bien devenir le nouveau portier de La Gantoise.

Thomas Kaminski à peine parti pour les Blackburn Rovers, l'officialisation de l'arrivée de Sinan Bolat à La Gantoise n'est qu'une question d'heures, voire de minutes : comme Walfoot vous l'annonçait en excluvisité la semaine passée, le portier turc, laissé libre par l'Antwerp va bel et bien suivre Laszlö Bölöni et venir concurrencer Davy Roef, n°1 des Buffalos à l'heure actuelle.

Bolat, 31 ans, va pouvoir retrouver un club à la hauteur de ses ambitions, lui qui discutait avec Göztepe (Turquie) mais espérait un challenge et notamment la possibilité de jouer l'Europe. Suivre celui qui aura été son coach au Standard et à l'Antwerp était le choix le plus logique. Il devrait signer à la Ghelamco Arena pour 2 ans.