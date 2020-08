🎥 Le top 10 des buts de la saison en Europa League, avec Romelu Lukaku

Déjà présent dans la sélection de la saison, Romelu Lukaku s'est aussi fait une place dans le top 10 des plus beaux buts de l'édition 2019-2020, de l'Europa League, grâce à son rush final contre le Shakhtar Donetsk.

Un top 10 dans lequel on retrouve également des réalisations de Marcus Rashford, de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Gabriel Martinelli, qui avait impressionné contre le Standard, début octobre.

