Sans surprise, Romelu Lukaku mis à l'honneur en Europa League par l'UEFA !

Plutôt qu'un onze-type, l'UEFA a révélé une sélection de 23 joueurs de la saison d'Europa League 2019-2020, édition remportée par le FC Séville en finale face à l'Inter Milan de Romelu Lukaku. Huit joueurs de Séville font partie de ce groupe élargi, ainsi que 5 intéristes : Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez et bien sûr Romelu Lukaku, auteur d'un total de 7 buts en Europa League.

🎆 UEL Squad of the Season 2019/20 🎆



UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... 🙌#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x