Antoine Bernier : "Nous avons montré que nous sommes présents"

Ce vendredi soir, Seraing accueillera Deinze pour le compte de la deuxième journée de D1B. Après leur beau succès à Lommel (3-5), les Métallos auront à coeur de confirmer au Pairay.

Antoine Bernier a rejoint Seraing cet été en provenance de l'Antwerp. "Les contacts ont eu lieu mi-juin et l'Antwerp venait de m'informer que j'allais évoluer avec l'équipe réserve donc ce n'était pas très intéressant pour moi. Le projet sérésien m'a tout de suite plu puis évoluer en D1B, cela donne envie", explique l'attaquant qui était prêté à Dudelange la saison dernière. "Le championnat luxembourgeois est moins fort que la deuxième division belge, mais nous avons joué l'Europa League, donc de bons souvenirs", souligne Bernier.

Les Métallos ont débuté la nouvelle saison par une victoire un peu folle à Lommel (3-5). "Nous avons touché beaucoup de ballons dès le début de la partie puis nous avons encaissé et ce fut plus difficile" souligne l'ailier sérésien. "En seconde période, nous sommes remontés sur le terrain avec de meilleures intentions offensives et cela a payé. Cela fait deux mois que nous travaillons et que personne ne parlait de nous. Nous avons montré que nous sommes présents. Il faut continuer de la sorte désormais", a ajouté l'ancien Anderlechtois.

Le RFC Seraing possède un jeu tourné vers l'attaque. Le fait d'avoir évolué auparavant sous les ordres d'Emilio Ferrera a facilité l'intégration de Bernier dans le schéma de jeu. "Oui je connaissais déjà son système, et cela correspond à mon profil même si j'évolue plus sur un flanc d'habitude. Au poste de n°10, j'ai plus de liberté au niveau de mes déplacements, et j'ai plus de facilité pour me retourner et aller vers l'avant. J'aime beaucoup", a conclu le joueur âgé de 22 ans.