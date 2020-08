José Mourinho prêt à accueillir une ancienne connaissance à Tottenham

José Mourinho est prêt à reconstruire Tottenham pour cette saison et pour cela il a besoin d'un attaquant supplémentaire. autant aller chercher un joueur qu'il connait sur l bout des ongles.

Diego Costa doit quitter l'Atlético dans les prochaines semaines et il pourrait retrouver la Premier League. Tottenham, et son ancien entraîneur José Mourinho, sont en effet ouverts à sa venue.

Cependant, les dirigeants des Spurs se posent des questions à propos de la santé de l'attaquant, qui n'a que très peu joué lors de la dernière saison et qui n'a surtout marqué que 5 buts. Si les voyants sont au vert, le transfert pourrait se faire rapidement et ne serait normalement pas trop onéreux d'après The Sun: son contrat se termine en 2021.

Diego Costa a été champion d'Angleterre avec Chelsea à deux reprises. En 2015 avec Mourinho et en 2017 avec Antonio Conte.