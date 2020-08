Saint-Trond attire un international néo-zélandais

Kevin Muscat aura probablement aiguillé sa direction au moment de réaliser ce transfert en provenance de A-League.

Liberato Cacace (19 ans), latéral gauche de Wellington Phoenix et international néo-zélandais, va rejoindre le STVV, rapporte Het Laatste Nieuws. Un transfert record pour le Phoenix, à hauteur d'1,2 million d'euros, qui bat le record établi par ... le Bayern Munich pour le transfert de Sarpreet Singh un an plus tôt. Le deal devrait être officialisé ce week-end.

Cacace est un joueur prometteur qui évolue principalement en tant qu'arrière gauche, mais qui compte également une vingtaine de rencontres un cran plus haut sur le terrain. Il a été élu au sein du onze de la saison en A-League.