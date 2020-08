Sinan Bolat ne sera pas disponible en préliminaires de Ligue des Champions

Sinan Bolat est le nouveau gardien de but de La Gantoise et les chances sont grandes qu'il en soit le n°1 incontesté en lieu et place de Davy Roef. Mais en Europe, les Buffalos devront faire sans leur recrue, au début en tout cas.

Sinan Bolat (31 ans) ne pourra pas défendre les filets gantois en préliminaires de Ligue des Champions, et pour cause : lors de l'élimination de l'Antwerp des oeuvres de l'AZ Alkmaar la saison passée, Bolat avait pris un carton rouge et trois journées de suspension qui doivent encore être intégralement purgées. La Gantoise doit disputer trois rencontres qualificatives pour la C1 ; ce sera donc a priori Davy Roef qui devra y défendre les filets.