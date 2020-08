Sven Kums défend Thorup: "Je ne pense pas qu'on pouvait le blâmer"

La Gantoise a défrayé la chronique en licenciant son entraîneur après trois journées : Jess Thorup aura finalement été en sursis permanent, jamais respecté par sa direction. Et par ses joueurs ? C'est une affaire différente ...

Le licenciement de Jess Thorup, remplacé par Laszlö Bölöni après 3 journées à peine après une saison que La Gantoise termine 2e du classement, a choqué beaucoup de gens - même si ceux qui suivaient Gand depuis l'arrivée de Thorup n'ont pas dû être surpris tant le Danois semblait en sursis permanent, sauvé par l'Europe obtenue l'été passé de manière inattendue. La gestion du "cas" Jess Thorup reste en tout cas critiquée.

Et pas seulement par les observateurs, mais aussi par les joueurs : "Non, je n'ai pas été consulté, ni moi ni les autres, avant ce licenciement", confirme Sven Kums dans Het Nieuwsblad. "Et non, je n'avais pas le sentiment que le temps de Thorup était compté. Je ne pense pas qu'on puisse le blâmer de quoi que ce soit. Nous sommes la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné en ce début de saison", estime le médian gantois. "Les buts encaissés, l'absence d'efficacité ... Le coach l'a payé cher".

Sven Kums va plus loin : "J'ai lu certaines personnes dire que c'était le plus mauvais coach de Gand depuis des années. Je n'y comprends franchement rien. Nous avons terminé deuxièmes ! Certes, sans les Playoffs, et on peut estimer que nous n'étions pas en forme à l'approche de ceux-ci. Mais nous avons atteint les 16es de finale d'Europa League. Un mauvais coach ne peut pas obtenir de tels résultats", pointe-t-il. Laszlö Bölöni devra en tout cas faire oublier Jess Thorup, et ce sans Jonathan David ...