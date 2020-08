Wouter Vrancken : "Pourquoi modifier mon onze de base ?"

Hier soir, Malines a enchaîné une deuxième défaite de rang face aux Buffalos de László Bölöni.

Statistique particulière pour cette renontre : Wouter Vrancken optait pour le même onze de base, pour la quatrième fois consécutive. Le Kavé affiche pourtant un 4 sur 12 décevant en ce début de saison : "Pourquoi devrions-nous changer ?", demandait Wouter Vrancken après la défaite à Gand.



"Ce soir, nous avons joué notre moins bon match des quatre. Nous avons manqué d'efficacité dans les deux rectangles et nous perdons le match sur un but évitable, une accumulation d'erreurs individuelles", déclarait l'entraîneur de Malines.

"Mais ces dernières semaines, nous aurions pu prendre bien plus de points. Pourquoi devais-je modifier mon onze de base ? Je n'avais aucune raison car seule l'efficacité faisait défaut, chose qu'on devra travailler. Et en termes de possession de balle, nous étions leader de JPL après trois matches, personne n'avait plus d'occasions que nous dans les trois premières rencontres", concluait le coach du Kavé, qui accueillera Ostende le 12 septembre.