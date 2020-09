(Exclusif) Abdoulaye Diaby bientôt de retour en Belgique ? "Plusieurs cadors belges sont intéressés"

L'attaquant âgé de 29 ans avait quitté la Belgique en 2018 pour rallier le Portugal et le Sporting Lisbonne. Deux ans plus tard, il pourrait faire son retour en Jupiler Pro League.

Abdoulaye Diaby a laissé de très bons souvenirs en Belgique après ses passages à Mouscron (2014-2015) et surtout au Club de Bruges (2015-2018) avec qui il a été champion. L'international malien (24 capes et 7 buts) avait ensuite rejoint le Sporting Portugal durant l'été 2018 avant d'être prêté à Besiktas l'été dernier. "Il a effectué une belle saison en Turquie. Le club stambouliote comptait beaucoup sur lui, il a même disputé 34 matchs", nous confie son frère et agent Idrissa Diaby.

Le natif de Nanterre ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, mais il ne ferme pas la porte à la Jupiler Pro League qu'il connaît sur le bout des doigts. "Plusieurs cadors belges sont intéressés et ont pris contact. C'est également le cas de clubs de Ligue 1 et d'autres formations européennes. Quoiqu'il en soit, il ne dit pas non à un retour en Belgique", a conclu le frère d'Abdoulaye Diaby.

Nul doute que l'attaquant constituerait un renfort de poids pour le Club de Bruges, La Gantoise, Anderlecht, l'Antwerp et le Standard de Liège qui se cherchent encore un attaquant d'un tel calibre pour la saison à venir.