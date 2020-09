Le Bala Town FC, un oiseau pour le chat liégeois

Le Standard de Liège affrontera le Bala Town FC, qui représentera fièrement le football gallois en éliminatoires de l'Europa League. Un match déséquilibré.

Le football gallois, naturellement, mérite tout le respect qu'on peut lui témoigner : Swansea City et Cardiff City sont de solides équipes évoluant régulièrement en Premier League, Gareth Bale reste malgré sa période compliquée l'un des meilleurs joueurs du monde et les Diables Rouges ne se souviennent que trop bien de l'humiliation subie des oeuvres du Pays de Galles en quarts de finale de l'Euro 2016. Les Dragons sont actuellement 23es mondiaux et voient éclore régulièrement de grands talents qui font le bonheur des clubs anglais.

Mais malheureusement pour le Pays de Galles, son championnat local est loin d'être aussi attractif. La Cymru Premier League est classée 47e au ranking UEFA, coincée entre les championnats d'Islande et d'Irlande du Nord, loin derrière, par exemple, nos voisins du Luxembourg (34es) ou même des championnats mineurs comme Malte (45e) ou l'Arménie (36e). Le Bala Town FC n'en est pas le plus grand club, ayant terminé 3e en 2019-2020 et n'ayant jamais remporté le titre, se contentant de deux places de second en 2015 et 2016.

Pas de petites équipes ?

Inutile d'évoquer cette faiblesse de l'adversaire en conférence de presse auprès des joueurs du Standard, on connaît le discours : "Il n'y a plus de petites équipes". Pour autant, le Bala Town FC est ce qui s'en rapproche le plus à ce stade de la compétition : en 2018-2019, les Gallois étaient éliminés dès le premier tour par Tre Fiori (Saint-Marin), un an plus tôt largement dominés par Vaduz (Liechtenstein), 1-5 en score combiné.

Club historique et aussi ancien que notre Great Old anversois (le Bala FC est fondé en 1880, comme l'Antwerp, mais une équipe de Bala disputait la toute première Coupe du Pays de Galles quelques années plus tôt), le Bala Town FC disputera probablement sa rencontre la plus prestigieuse face au Standard de Liège. Son adversaire le plus relevé en Europe jusque là était l'AIK en 2016, les Gallois s'inclinant deux 2-0 contre le club de l'élite suédoise. On ne peut que regretter pour Bala et ses joueurs que ce match si important se dispute dans une enceinte vide en raison des normes sanitaires, tant Sclessin aurait laissé un souvenir impérissable à ces semi-pros déjà auteurs d'une performance historique en éliminant La Valette (1-0) au tour précédent.

The New Saints avaient croisé la route d'Anderlecht

Au Pays de Galles, si l'on excepte les clubs évoluant en Premier League, le club de référence, c'est The New Saints, club ayant la particularité de représenter deux villes à cheval sur la frontière anglo-galloise, à savoir la ville galloise Llansantffraid-ym-Mechain (moins de 2000 habitants) et l'anglaise Oswestry (entre 15 et 20.000 habitants).

The New Saints (ou TNS) comptent 13 titres de champion du Pays de Galles et dispute les préliminaires européens chaque été depuis 2000, s'offrant quelques prestations de référence comme en 2010-2011 quand les Gallois dominent Bohemians (Irlande) au second tour préliminaire de Champions League avant de tomber ... face au RSC Anderlecht, bien trop fort (1-6 score cumulé).

Cette saison, TNS a sorti le club slovaque de Zilina au premier tour d'Europa League et affrontera le B36 Torshavn (Îles Féroé), un adversaire abordable. Avec toujours le rêve de disputer des poules européennes, pour la première fois de l'histoire du football gallois ... Le format exceptionnel sur un match permettra-t-il une surprise ? The New Saints peuvent y croire. Le Bala Town FC un peu moins.