Pas (encore) de Kevin De Bruyne avec les Diables Rouges

En plus des nombreux forfaits, Roberto Martinez devra faire, jusqu'à nouvel ordre, sans Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge attend un heureux événement et a été dispensé de la première partie de ce rassemblement par le staff des Diables. Il rejoindra le groupe après la naissance de son troisième enfant.

UPDATE: @DeBruyneKev did not join the team today. He was given dispensation from international duty until after the birth of his baby. 👼