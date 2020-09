Pas de Romelu Lukaku contre l'Islande, un autre Diable "probablement" forfait

Le meilleur buteur de l'équipe nationale fera l'impasse sur la deuxième rencontre de Ligue des Nations.

Muet au Danemark, Romelu Lukaku devra attendre le mois d'octobre pour faire grimper son compteur en équipe nationale. Le sélectionneur confirme: il s'entraîne individuellement et ne jouera pas mardi. "On était conscient quand les joueurs sont arrivés que deux d'entre eux ne pourraient jouer qu'un match: Yannick Carrasco, qui est parti, et Romelu Lukaku, il ne jouera donc pas mardi."

Mauvaise nouvelle également pour Brandon Mechele, qui ne devrait pas non plus fouler la pelouse du Stade Roi Baudouin. "Brandon s'entraîne aussi individuellement, il n'est pas en état de participer à l'entraînement collectif et il ne sera probablement pas prêt à jouer", ajoute le sélectionneur.