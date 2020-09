📷 Scandale en Angleterre : Foden s'excuse après son exclusion de l'équipe nationale

Le joueur de Manchester City et Mason Greenwood ont créé un véritable tollé après avoir une grosse polémique en Islande.

Lundi, Phil Foden et Mason Greenwood ont été exclus de la sélection anglaise après avoir invité des Islandaises dans leur hôtel après la rencontre de Nations League.

Au lendemain de cette affaire qui a créé un véritable tollé outre-Manche, le joueur de Manchester City a voulu présenter ses excuses sur les réseaux sociaux.

"Après la publication de cette histoire, j'aimerais m'excuser. Je veux m'excuser auprès de Gareth Southgate (entraîneur des Three Lions, ndlr), de mes coéquipiers anglais, du staff, des supporters, de mon club et de ma famille", écrit le jeune international.

"Je suis un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre. Mais je suis conscient de la grande responsabilité que j'ai en représentant Manchester City et l'Angleterre. À ce moment-là, j'ai pris une mauvaise décision et mon comportement n'était pas celui attendu. J'ai enfreint les protocoles COVID-19, qui sont là pour me protéger, moi et mes coéquipiers. Maintenant, je rate l'opportunité de voyager au Danemark. Ça fait mal."