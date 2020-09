Officiel: Joseph Paintsil et Jonathan Bolingi quittent la Pro League... pour le même club

Deux arrivées confirmées par le club turc ce jeudi soir.

Fin des aventures à Genk et à l'Antwerp pour Jospeh Paintsil et Jonathan Bolingi. Les deux joueurs offensifs quittent la Belgique et se retrouveront en Turquie, puisqu'ils ont signé dans le même club: ils porteront désormais les couleurs d'Ankaragücü, lanterne rouge la saison dernière en Süper Lig Turque, mais qui évoluera à nouveau au plus haut niveau la saison prochaine.

Les deux joueurs sont prêtés en Turquie et retrouveront d'autres connaissances du football belge à Ankara. Comme l'Anderlechtois Luka Adzic, lui aussi prêté pour l'ensemble de la saison, ou Luc Nillis, qui y est assistant-coach.