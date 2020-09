Trois points, des buts et des polémiques

Le Club de Bruges cherchait ses trois premiers points à domicile cette saison et les hommes de Clement ont enfin trouvé la voie. La rencontre aura été riche en évènements et en enseignements.

Après les deux défaites au Jan Breydel contre Charleroi et contre le Beerschot, le Club de Bruges recevait Waasland-Beveren avec l'espoir de remporter sa première victoire de la saison à domicile....et devant ses supporters. Ils étaient plus de 6.000 ce samedi pour soutenir les Gazelles et ils ont donné de la voix.

Sur la pelouse, les Champions en titre ont montré deux visages. Celui d'un conquérant tout d'abord, avec beaucoup d'occasions en début de match, en passant sur les ailes et avec un Dennis intenable sur le côté droit. C'est d'ailleurs ce dernier qui pousse la défense adverse à la faute sur le penalty de l'ouverture du score marqué par Vanaken (15', 1-0). Ce penalty est très léger, comme le contact entre Khammas et l'ailier brugeois, et c'est la première petite polémique du match.

Par la suite, Bruges a eu plutôt l'air d'un colosse aux pieds d'argile. Sans prévenir, les locaux sont devenus plus fébriles et ont eu quelques approximations dont l'adversaire a bien profité. Sur un contre, Heymans trompe Mignolet au premier poteau (30', 1-1). C'est là qu'intervient la deuxième polémique de la rencontre puisqu'à la base de cette action, Vukotic tacle Mata avec les deux pieds décollés. L'arbitre n'a rien dit, le VAR a accordé le but.

Bruges est alors redevenu le Club. La pression a été plus intense et sur un corner de la droite de Vormer, Vanaken place sa tête dans le petit filet (39', 2-1). Un avantage mérité pour les joueurs de la Venise du Nord, et un premier doublé pour le Soulier d'Or cette saison.

Après la pause, Bruges continue sa marche en avant. Emmanuel Dennis est toujours aussi virevoltant et le ballon rôde devant Jackers, préféré à Pirard. Le troisième but tant attendu viendra involontairement des pieds d'Okereke, bien placé après un centre de Sobol (50', 3-1).

Soulagés les Brugeois? Absolument pas, car les jambes tremblent encore, surtout en défense. Mignolet doit s'employer à plusieurs reprises pour ne pas se retourner une seconde fois. Ce mauvais moment ets cependant de courte durée et la fin du match est à l'avantage du champion qui ajoute un nouveau but sur une tête puisante de Krmencik (84', 4-1).

Au final, Bruges s'impose et peut donc souffler avec ce 9 sur 15 avant de se déplacer à Zulte Waregem. Il y a encore certaines choses à travailler du côté de Clement, et c'est bien normal à ce stade de la saison, mais les démons ont disparu.