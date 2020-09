Pas de match fou ou de remontada, Seraing chute pour la première fois

Ce dimanche soir, le RFC Seraing recevait Westerlo pour le compte de la troisième journée de D1B.

Après ses deux succès de suite à Lommel (3-5) et contre Deinze (3-2), Seraing avait à coeur de confirmer sa bonne forme contre Westerlo, candidat déclaré au titre. Côté sérésien, Ferrera effectuera un seul changement dans son onze par rapport au dernier match des siens en préférant Ablie Jallow à Alessio Cascio. Bob Peeters choisira de laisser Vetokele et Alici sur le banc et d'aligner Abrahams et Gboho en attaque.

Pas de round d'observation dans cette rencontre où Westerlo se montrera directement dangereux avec d'abord un tir de Van Eenoo un brin trop croisé (4e) et un Gboho maladroit devant Dietsch (5e). Les locaux réagiront avec une belle frappe de Bernier qui filera juste au-dessus du cadre (6e) et un tir de Sabaouni sur le poteau (13e). Un quart d'heure plus tard, les Métallos obtiendront une belle opportunité suite à un bel appel en profondeur signé Bernier. Ce dernier centrera à destination de Gueye qui verra son tir repoussé par Ozer (28e). Les deux équipes se neutraliseront par la suite et ne parviendront pas à se départager avant la pause (0-0).

Les deux équipes remonteront sur la pelouse avec autant d'intentions offensives, sans toutefois trouver le chemin des filets. Mais ce sont toutefois les Campinois qui se montreront plus pressants devant les buts. Alors que jeune portier sérésien avait effectué une très bonne sortie dans les pieds de Brüls (56e), Westerlo finira quand même par prendre les commandes de la rencontre peu avant l'heure de jeu via Van Eenoo (64e), 0-1.

Seraing a démontré qu'il n'avait pas peur d'être mené au score comme l'attestent ces deux premiers matchs, mais Westerlo est une équipe qui sait garder le zéro (2 clean-sheets après deux journées). Les troupes de Bob Peeters mettront fin aux espoirs des locaux en fin de rencontre lorsque Vetokele doublera la mise (82e), 0-2

Pas de match fou ou de remontada de la part de Seraing ce dimanche. Les Métallos ne sont pas parvenus à percer cette muraille campinoise qui enregistre sa troisième clean sheet. Malgré cette défaite, les pensionnaires du Pairay conservent leur place de leader en D1B. Westerlo enregistre sa première victoire en championnat et reste invaincu.