Walscout - épisode 3 : cinq pistes au milieu pour Mouscron

Quelle recrue pour renforcer l'entre-jeu de l'Excel ? Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

À la recherche d'un nouveau profil pour renforcer son milieu de terrain, Mouscron n'a toujours pas trouvé la perle rare. Compte tenu des forces déjà en présence au sein de l'effectif, il semble que les Hurlus aient besoin de recruter un joueur créatif, capable d'animer le jeu de l'équipe. C'est pourquoi, un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement du club wallon, et a donc choisi de proposer cinq idées de recrutement pour Mouscron.

La piste n°1 : Jari Vandeputte (24 ans/LR Vicenza)

Formé à La Gantoise, le milieu offensif de 24 ans n'est jamais parvenu à s'imposer en Belgique. Après seulement sept matchs joués avec les Buffalos et une saison en D1B avec Roulers (21 matchs), l'ancien international espoir belge avait rejoint le FC Eindhoven aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il évolue en Serie B (deuxième division italienne) du côté de Vicenza, avec qui il sort d'un exercice 2019/2020 abouti sur le plan personnel (27 matchs, 2 buts, 10 assists). S'il a prolongé son contrat avec le club italien le 24 juillet dernier, ce dernier pourrait ne pas s'opposer à son départ en cas d'offre convaincante, la formation n'ayant vendu qu'un seul joueur sur les deux dernières saisons, selon les données disponibles sur Transfermarkt.

Le joueur à relancer : Alen Halilovic (24 ans/AC Milan)

Formé à Zagreb puis recruté très tôt par le FC Barcelone, Alen Halilovic a été présenté comme un crack dès son plus jeune âge. Cependant, après plusieurs prêts râtés et une expérience infructueuse du côté d'Hambourg, la côte du milieu de terrain croate a dégringolé. Aujourd'hui à l'AC Milan, l'ancien joueur de la Masia ne semble plus avoir la moindre chance de s'imposer sous les couleurs des Rossonneri. Alors que son contrat en Italie arrivera à son terme en juin prochain, il ne devrait pas être compliqué de convaincre le club lombard de le laisser filer, même pour une somme dérisoire. Une opportunité à saisir pour Mouscron qui pourrait tenter de relancer un ancien grand espoir du football mondial. D'autant plus que son exercice 2019/2020 du côté de Heerenveen aux Pays-Bas s'est avéré plutôt encourageant (26 matchs, 3 buts, 5 assists).

Le joueur libre : Arnaud Lusamba (23 ans/Sans club)

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'OGC Nice, Arnaud Lusamba n'a toujours pas trouvé de nouveau point de chute pour donner un second souffle à sa carrière. Pourtant, l'ancien international espoir français (35 capes) n'est pas dénué de talent. Déjà passé par la Belgique, il avait réalisé un exercice 2018/2019 convenable en prêt au Cercle de Bruges (25 matchs joués). Un retour en Pro League du côté de Mouscron pourrait sans doute lui permettre d'exprimer au mieux ses qualités. Surtout, il s'agirait là d'une solution à moindre coût puisque l'Excel peut engager le joueur de 23 ans sans débourser la moindre indemnité de transfert.

La pépite : Othman Boussaid (20 ans/FC Utrecht)

Formé au Lierse, le milieu offensif de 20 ans n'a que très peu évolué en Belgique puisqu'il a rejoint les Pays-Bas à l'âge de 18 ans. Prêté en deuxième division néerlandaise du côté du NAC Breda en 2019/2020, le Belgo-marocain a réalisé une saison intéressante (26 matchs, 1 buts, 7 assists). De retour de prêt à Utrecht, il pourrait ne pas rester longtemps au sein du club d'Eredivisie où la concurrence est rude dans l'entre-jeu. Surtout, le fait que son contrat arrivera à son terme en juin prochain devrait donner une position de force à Mouscron si le club souhaite négocier son transfert.

Le pari risqué : Farès Bahlouli (25 ans/Sans club)

Formé à l'Olympique Lyonnais puis recuter par l'AS Monaco alors qu'il n'avait que 20 ans, Farès Bahlouli était présenté comme un espoir du football français lors de son arrivée sur le Rocher, mais il n'a finalement jamais justifié les attentes placées en lui. Après plusieurs tentatives de relances infructueuses, dont une au Standard entre août 2016 et janvier 2017 où il n'aura pas disputé la moindre minute de jeu, le milieu offensif est au plus bas. Pour preuve, il a passé les six derniers mois à l'AS Lyon-Duchère en National (troisième division française) sans convaincre le club rhodanien de le prolonger cet été. Même s'il est libre de tout contrat, son arrivée susciterait plusieurs interrogations. Mais s'il parvient à retrouver son meilleur niveau, et la capacité d'élimination qui faisait sa réputation, il pourrait être une belle surprise.

Voici donc cinq pistes qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté de l'Excel. Néanmoins, comme précisé précedemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité du côté des Hurlus jusqu'à présent.