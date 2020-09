Une vieille connaissance de Clement pour renforcer l'attaque de Bruges?

Le Club de Bruges n'a jusqu'ici transféré qu'un seul jeune joueur mais cela pourrait changer dans les prochaines semaines.

Philippe Clement va-t-il retrouver Aly Samatta au Club de Bruges? Si l'on en croit la presse turque, l'attaquant tanzanien serait surveillé de près par le champion de Belgique en titre.

Samatta, qui a été champion avec Genk il y a maintenant deux saisons.... avec Philippe Clement sur le banc, n'a jamais convaincu à Aston Villa et a un bon de sortie. Deux clubs ont manifesté leur intérêt de façon concrète jusqu'ici: le Fenerbahçe et West Bromwich. Bruges garderait un oeil sur l'ancien buteur des Limbourgeois pour renforcer son attaque.

Les Brugeois ont connu quelques petits soucis avec leur ligne offensive depuis le début de cet exercice: Okereke n'a marqué qu'un but et a maintenant contracté le Coronavirus, Badji est encore jeune alors que Krmencek vient seulement de marquer son premier but de la saison.