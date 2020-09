Fernando Da Cruz ne ressent pas de pression malgré le statut de lanterne rouge

L'Excel Mouscron est dans une situation difficile après cinq journées de championnat. Mais Fernando Da Cruz garde patience et confiance.

Fernando Da Cruz rêvait de meilleurs débuts pour le projet lillois de l'Excel Mouscron. Mais après 5 journées de Pro League, les Hurlus sont lanterne rouge avec 2 points seulement ... et le match face à Gand ne sera pas un cadeau ce week-end. "Il reste 87 points à prendre", rappelle Da Cruz, cité par La Dernière Heure.

La Gantoise a changé de coach, et espère bien lancer sa saison en commençant par se dépêtrer du fond de classement. "L'intérêt est de voir comment ils vont gérer leur effectif, car ils ont 4 matchs en 2 semaines (avec la double confrontation face au Dynamo Kiev, nda). Vont-ils faire tourner?", s'interroge le coach de Mouscron, qui calme le jeu concernant ses résultats : "La première saison de Bielsa au LOSC, les résultats n'étaient pas bons non plus". Mais le jeu était un peu meilleur ...