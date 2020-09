Officiel : Liverpool annonce l'arrivée de Thiago Alcantara

Thiago Alcantara (29 ans) est officiellement un joueur du Liverpool FC. L'ancien du FC Barcelone quitte le Bayern Munich et rejoint les Reds, comme prévu depuis quelques jours. Il y signe pour 30 millions d'euros et signe sur les bords de la Mersey jusqu'en 2024, après 7 saisons en Bavière (pour autant de titres consécutifs de champion d'Allemagne).

