'Da Cruz démission', les supporters s'impatientent: "Je les comprends"

Pour le retour d'une partie de ses supporters dans son stade, l'Excel Mouscron a enregistré sa quatrième défaite en six rencontres. Et les premiers 'Da Cruz démission' ont retenti dans lels travées du Canonnier.

Battus sur un score Arsenal, les Hurlus en restent sur un bilan délicat de deux petits points sur dix-huit et, comme pour Waasland-Beveren, qui n'a qu'un point de plus, le spectre d'une lutte stressante pour le maintien semble déjà se dessiner dans le bas de classement pour les Hurlus.

Je comprends les supporters, mais je reste positif.

Et les supporters, eux, commencent à s'inquiéter pour leur Excel, comme en témoignent les 'Da Cruz démission' qui ont retenti samedi soir, en fin de match. "Je comprends très bien leur déception et ça fait partie du métier d'entraîneur", commente le coach de l'Excel.

Pourtant, Fernando Da Cruz n'est pas du genre à abdiquer. "Les joueurs donnent tout sur le terrain et moi, je mets toute mon énergie pour redresser la décision", insiste-t-il. Et le Français reste "positif": "J'espère très vite redresser la situation pour offrir des points et des victoires à nos supporters."