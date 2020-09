Après Sardella, Colassin et Kana, nouveau contrat longue durée pour un jeune du Sporting d'Anderlecht!

Le Sporting continue de blinder les contrats de ces jeunes joueurs.

L'opération prolongation des talents 'Made in Neerpede' se poursuit dans les rangs du Sporting d'Anderlecht. Marco Kana, Killian Sardella et Antoine Colassin avaient déjà signé un nouveau contrat ces derniers mois, c'est au tour d'Anouar Ait El Hadj de prolonger l'aventure.

Le milieu offensif de 18 a signé un contrat de quatre ans et est désormais engagé avec le Sporting jusqu'en 2024. Il avait fait ses débuts en Pro League la saison dernière, et cette saison, il a participé à quatre des six matchs disputés par les Mauves en championnat.