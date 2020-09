L'un des Anversois "les plus talentueux", mais un temps de jeu limité

Manuel Benson n'a pas encore trouvé sa place dans le 3-5-2 d'Ivan Leko et il a dû attendre le sixième match de la saison pour obtenir une première chance de se montrer. Mais Ivan Leko croit en lui.

S'il n'a jamais vraiment eu sa chance à Genk, c'est avec l'Excel Mouscron que Manuel Benson avait fait ses preuves. Et ça lui a permis de séduire l'Antwerp qui avait mis trois millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services l'été dernier.

Un an plus tard, et après avoir fait ses preuves, sporadiquement, sous les ordres de Laszlo Bölöni, l'ailier de 23 ans cherche sa place dans le onze de base d'Ivan Leko. Il avait joué quelques minutes contre Mouscron en tout début de saison, dimanche, il a reçu une vraie occasion de se montrer, en montant à la mi-temps du match contre Eupen.

Et Ivan Leko croit en lui, mais n'hésite pas à lui mettre la pression. "Personne n'a jamais douté des qualités de Manuel Benson. Ni à l'Antwerp, ni à Genk auparavant. Il fait sans doute partie des trois joueurs les plus talentueux du groupe", insiste le coach anversois."

"Mais le temps des espoirs est passé, il est maintenant temps pour lui de prendre sa carrière en mains et de mettre à profit le talent que Dieu lui a donné. Je veux que Manuel devienne un gars qui gagne les matchs pour l'Antwerp et j'espère que ce match contre Eupen était la première étape."