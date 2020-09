Voici notre équipe type de la sixième journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence ce week-end lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Simon Mignolet a été impérial lors de la lourde victoire brugeoise à Zulte Waregem. S'il n'avait pas été là, le match au Gaverbeek aurait pu être complètement différent.

Défenseurs

Damjan Pavlovic a réussi son baptême du feu avec le Standard de Liège. Le joueur âgé de 19 ans, qui remplaçait Nicolas Gavory suspendu, a réalisé une très belle prestation. Steeven Willems a de nouveau été très bon avec le Sporting de Charleroi contre le Beerschot. Junior Pius a inscrit un doublé qui a permis à l'Antwerp d'arracher le partage au Bosuil.

Milieux

Jeremy Doku ne cesse de monter en puissance. Le Mauve a marqué un but et délivré deux passes décisives. Nicolas Raskin a de nouveau été excellent avec le Standard et a distillé un nouvel assist contre Courtrai. Ruud Vormer a pu faire ce qu'il voulait à Zulte et Niklas Dorsch a de nouveau marqué un but important avec La Gantoise.

Attaquants

Michael Krmencik, Fashion Nsakala et Paul Onuachu ont tous les trois été très importants ce week-end en plantant un doublé pour leur équipe respective.