Danel Sinani, le coup en or de Waasland-Beveren dans la course au maintien ?

Surprise ce lundi à Waasland-Beveren : le club a annoncé l'arrivée en prêt de Danel Sinani, attaquant luxembourgeois autour duquel les attentes sont grandes.

Le meilleur buteur du dernier championnat du Luxembourg évolue désormais en D1A : Danel Sinani (23 ans) a été prêté à Waasland-Beveren par Norwich City, où il avait été transféré en fin de saison dernière. Visiblement, le Luxembourgeois, grand espoir de son pays, n'a pas été jugé prêt à jouer en Angleterre dès cette saison par les Canaris, fraîchement relégués de Premier League et qui s'apprêtent à disputer une saison très importante avec en tête la remontée immédiate.

Le joueur n'imaginait certainement pas un tel dénouement, après avoir commencé la saison en réserve et marqué un but pour son premier match. Et si Sinani n'a jamais écarté l'idée de jouer en Belgique, ce n'était certainement pas pour y jouer le maintien : le joueur lui-même nous révélait récemment avoir visité les installations ... du Standard de Liège, sans que le transfert se concrétise. Au lieu de viser le top 4, il devra aider Waasland-Beveren à survivre.

Une garantie de buts ?

Les Waeslandiens manquaient clairement d'impact offensif, d'un tueur devant, et Sinani est exactement ça - pour peu que ses chiffres luxembourgeois puissent se répéter en D1A. L'international compte en effet 46 buts en 99 matchs avec le F91 Dudelange et d'après son ancien coach Bertrand Crasson, interrogé par La Dernière Heure en cours de saison dernière, il pourrait "jouer en Belgique sur une jambe".

L'heure est venue de le prouver, mais si Danel Sinani a le niveau attendu par beaucoup, Waasland-Beveren a peut-être transféré l'arme fatale dans la course au maintien cette saison. La concurrence est prévenue ...