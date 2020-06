Exclusif - Danel Sinani a rejoint Norwich, mais intéressait le Standard : "Je n'ai plus eu de nouvelles"

Danel Sinani, l'attaquant international luxembourgeois du F91 Dudelange, sera un joueur de Norwich City la saison prochaine. Il était cependant également suivi par le Standard de Liège.

Propos recueillis par Alessandro Schiavone.

En avril dernier, Norwich City annonçait la signature pour la saison 2020-2021 de Danel Sinani (23 ans), l'attaquant du F91 Dudelange. Un transfert prestigieux pour l'international luxembourgeois, qui peut toujours espérer que les Canaris se maintiennent et découvrir la Premier League la saison prochaine. Pourtant, une autre option s'était présentée : le Standard de Liège, comme le joueur nous l'a confirmé.

"Avant de signer à Norwich, j'avais des offres d'Italie, d'Espagne et de Belgique. En Liga, j'étais en contact avec Mallorque, Leganes, Levante", explique Danel Sinani. "Et en Belgique, j'ai discuté avec le Standard de Liège. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Je l'ignore. Ils étaient intéressés, on a discuté, ils m'ont même invité à venir visiter le centre d'entraînement", affirme le Luxo-Kosovar. "Puis ... plus rien. Je n'ai rien entendu et rien ne s'est fait".

La Championship ... ou la Premier League ?

Au lieu de la Pro League, Danel Sinani va pouvoir découvrir l'Angleterre. "Au final, c'est assez positif car je crois que même la Championship est plus compétitive que le championnat belge", estime-t-il. Rien n'exclut même que le joueur de Dudelange fasse ses débuts en Premier League : Norwich City compte 6 points de retard sur le premier non-relégable, mais n'a pas abandonné ses espoirs ...

"Mon équipier Marc-André Kruska (ex-FC Bruges), qui a parlé de moi en bien au coach de Norwich Daniel Farke et l'a convaincu de me prendre, a également joué un rôle dans cette belle opportunité", conclut Sinani, qui espère désormais vivre son rêve d'outre-Manche. Danel Sinani compte 46 buts en 99 rencontres avec le F91 Dudelange et reste sur une saison 2019-2020 à 24 buts toutes compétitions confondues.