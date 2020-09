Des problèmes de flanc à l'Antwerp, mais la solution ne viendra pas de Didier Lamkel Zé

Le Camerounais reste dans le noyau B.

Drôle de début de saison pour Didier Lamkel Zé à Anvers. La Camerounais est balotté entre le noyau A et le noyau B depuis l'arrivée d'Ivan Leko. .Et, même si les flancs posent problèmes au coach du Great Old, il a décidé de laisser Didier Lamkel Zé dans le noyau B.

Après le partage de dimanche contre Eupen, l'Antwerp se déplace à Courtrai vendredi. Et Simen Juklerod, absent de l'entraînement ce mercredi, pourrait manquer à l'appel. Ivan Leko va donc devoir trouver une solution pour le flanc gauche et, selon HLN, il privilégierait l'option Ritchie De Laet, avec Batubinsika aux côtés de Seck et Pius.