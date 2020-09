Hakan Calhanoglu évoque Zlatan Ibrahimovic et les ambitions de l'AC Milan

Les Rossoneri ont débuté leur saison en Serie A par une jolie victoire contre Bologne (2-0) grâce à un doublé de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic.

Hakan Calhanoglu a justement dit tout le bien qu'il pense de géant suédois, dans un entretien accordé à Goal via DAZN. "Zlatan a tellement d'idées qu'il veut mettre en œuvre avec nous sur le terrain. Toute son expérience nous aide à aller encore plus loin et surtout sa volonté inconditionnelle de gagner. Cela commence par la formation. Zlatan veut gagner lui-même chaque petit match d'entraînement, est très ambitieux et se met vraiment en colère quand il perd", a ainsi expliqué le milieu de terrain offensif.

"Zlatan me connaissait ainsi que mes qualités avant même son retour. Il me demande toujours de jouer librement, de ne pas trop réfléchir et d'être toujours concentré à 100%. Il me dit aussi toujours que mon corps est mon capital. Il me transmet ses expériences. Sur le terrain, je sais juste comment il se déplace et il connaît mes itinéraires", a expliqué l'international turc avant d'évoquer les amibitions du club cette saison.

"Nous voulons nous appuyer sur la tradition de l'époque autour de Franco Baresi et Paolo Maldini. Notre objectif est clairement d'atteindre la Ligue des champions (...) Nous voulons réaliser quelque chose. En tout cas, mes espoirs sont grands", a conclu Hakan Calhanoglu.