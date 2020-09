Pourtant fan du Standard, Jos Donvil va rejoindre l'organigramme du Sporting d'Anderlecht

L'ancien patron de BASE et de VOO va remplacer Jo Van Biesbroeck au sein du club bruxellois.

L’organigramme d'Anderlecht s’apprête à accueillir un nouveau visage en la personne de Jos Donvil, comme le révèlent L’Echo et De Tijd. L’ancien patron de BASE et de VOO arrive au Parc Astrid pour remplacer le directeur opérationnel Jo Van Biesbroeck. Donvil s’occupera aussi du volet marketing et commercial, assistant le CEO Karel Van Eetvelt.

Il faut savoir que le Dilbeekois est un grand supporter du Standard. D'ailleurs, au moment où François Fornieri s’est engagé comme nouvel actionnaire au sein du matricule 16 début août, il se serait également volontiers vu rejoindre Sclessin... Il débarquera finalement chez le rival bruxellois qui n’a pas encore officialisé la nouvelle.