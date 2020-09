🎥 Le superbe coup-franc de Kaveh Rezaei pour envoyer les Zèbres en barrages

Kaveh Rezaei s'est transformé en Cristiano Ronaldo le temps d'un soir, pour envoyer ses couleurs en barrages de l'Europa League.

C'est une première fois qui ne pouvait pas mieux tomber pour Kaveh Rezaei : l'attaquant iranien a inscrit un but sublime sur coup-franc direct, trompant la vigilance du gardien du Partizan Belgrade dans les prolongations. Une frappe qui envoie Charleroi en barrages face au Lech Poznan et que vous pouvez revoir ci-dessous via Eleven Sports !