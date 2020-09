Lionel Messi salue Luis Suarez et fracasse la direction du Barça

Lionel Messi a perdu un ami dans le vestiaire catalan et il n'a pu faire autrement que de lui rendre hommage...sans oublie un petit tacle envers la direction du club.

Lionel Messi est au centre des discussions depuis des semaines et son communiqué sur les réseaux sociaux de ce vendredi ne va pas calmer les ardeurs des supporters catalans. L'Argentin doit faire avec le départ de son ami Luis suarez et il est clair que le numéro 10 ne voulait pas voir partir son ami. Il l'a fait savoir en taclant sa direction à la gorge.

"Je m'étais fait à l'idée mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd'hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors. Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés, ces repas, ces dîners... Des tas de choses que l'on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrai t’affronter. Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt, mon pote."

Ca, c'est dit.Mais Messi oublie certainement qu'il y a quelques semaines il comptait absolument quitter son ami et son club.