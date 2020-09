Le Standard sur la piste d'un nouvel attaquant

La Gantoise et le Standard seraient actuellement sur la piste du même joueur, l'attaquant de 18 ans Ali Akman, actuellement actif à Bursaspor. Le jeune joueur est dans sa dernière année de contrat et peut compter sur l'intérêt de plusieurs clubs européens.

En effet, le Cercle (Via Monaco), Feyenoord, les Rangers ou encore Watford s'intéressent au jeune espoir turc d'après Sqenf Foot.

Le Standard et La Gantoise sont pour le moment en pleine course pour l'Europe. Les Buffalos essaieront de renverser la tendance à Kiev pour participer aux poules de la Ligue des Champions alors que le Standard recevra le club hongrois de Mol Vidi dans le cadre des barrages de l'Europa League.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Rangers FC, 🇳🇱Feyenoord, 🇧🇪Gent, Cercle Brugge, 🇨🇭Grasshopper CZ, 🇹🇷Basaksehir and Trabzonspor have send formal meeting request to Bursaspor for 18 year-old forward Ali Akman.



👉Also Watford, RB Salzburg and Standard Liege are interested with him. pic.twitter.com/fLmCHiJE0F