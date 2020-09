Bruges profite des faux pas de ses deux futurs adversaires et regarde octobre droit dans les yeux

Le Club da Bruges a remporté le derby de la ville est peut regarder la suite de son infernal calendrier dans les yeux. Des matches au sommet et la Ligue des Champions arrivent.

Philippe Clement le sait: dès le mois d'octobre, la cadence sera infernale pour son équipe et après un début de saison cahotique, surtout à domicile, son équipe est maintenant prête pour les prochaines échéances: Anderlecht, le Standard et la Ligue des Champions.

Contre le Cercle, la première période a tout simplement été parfaite: les joueurs de Paul Clement n'ont fait que défendre, non pas par intention mais parce que les locaux du Club jouaient un football dominant, puissant, ne laissant que des miettes à leurs voisins.

L'ouverture du score est tombée après une action limpide déclanchée par Krmencik, qui sert Diatta en retrait. La frappe de ce dernier n'a laissé aucune chance à Didillon. Le but a cependant dû être validé par le VAR (22', 1-0). Le Tchèque avait très bien joué le coup sur cette action, bien mieux que lorsqu'il a manqué un but tout fait quelques minutes plus tôt. Le reste du premier acte se résume à des centres et des ballons dangereux devant l'ancien Anderlechtois.

Difficile de savoir ce qu'il s'est passé dans le vestiaire pendant la pause, mais le Cercle revient avec le couteau entre les dents et égalise directement par Musaba (46', 1-1). Le doute envahit alors les rangs du champion et Deli commet une faute dans le rectangle. Mr Visser accorde le penalty, qu'il annule quelques minutes plus tard après avoir vérifié les images. Une aubaine pour le Club qui peut se remettre la tête à l'endroit.

Sa tête, Deli va l'utiliser de façon constructive en reprenant un corner de Vormer pour rendre définitivement l'avantage à ses couleurs (68', 2-1). Bruges sera donc, jusqu'au prochain duel, l'équipe de la ville, mais prend surtout la deuxième place du classement derrière Charleroi.

La cadence infernale pour maintenant débuter pour les Gazelles: la réception d'Anderlecht, le déplacement au Standard puis ce sera déjà la première rencontre de Ligue des Champions. Jusqu'à Noël, il y aura deux matches par semaine. Le Club est prêt à aller au combat.