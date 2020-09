City dans le dur : "L'équipe est faible"

C'était la première fois depuis 1989/90 que Manchester City perdait son premier match à domicile de la saison.

Lourdement défait face à Leicester, Guardiola avait une explication à cette débâcle : "Si vous donnez trois penalties, vous ne pouvez pas gagner", soupirait l'Espagnol au micro de Sky Sports. "Je pense que le problème est qu'après le premier but, nous avons trop cherché un deuxième et un troisième but", a analysé Guardiola. "Ensuite, ça ne venait pas et on est devenus trop nerveux et concédons ces trois penalties."

Micah Richards, défenseur de Manchester City entre 2005 et 2015 et aujourd'hui analyste chez Sky Sports, a pour sa part été dur avec son ancien club. Il a pris la défense de Rodri, qui a été fortement critiqué : "Rodri, bien qu'il ne soit pas le seul, ne lit pas le danger comme le fait Fernandinho, exposant la défense à des attaques dangereuses de l'adversaire tout le temps. Tout le monde parle de la défense, c'était vraiment embarrassant mais il y a plus que cela : l'équipe est faible, trop faible."