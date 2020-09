Karim Belhocine : "On ne doit pas être déçu"

Le Sporting de Charleroi n'a pas pu poursuivre sa série de victoires, mais reste invaincu. Et c'est ce que Karim Belhocine veut retenir du déplacement à Mouscron.

Charleroi a pourtant essayé et avait même réussi à ouvrir le score. Mais le but encaissé juste avant la pause a été fatal. En seconde période, les Zèbres n’ont pas trouvé la clé pour faire sauter l'organisation mouscronnoise. "On est tombé face à une équipe solidaire et un bon bloc et, malgré quelques occasions, on n’a pas réussi à faire la différence", analyse le coach du Sporting.

La bonne mentalité, malgré l'Europe

Dommage pour la série de victoires du Sporting qui s’arrête là. "On avait à cœur de continuer sur notre série, mais on ne doit pas être déçu", insiste Karim Belhocine. "On est toujours invaincu et on a eu affaire à une équipe qui a montré beaucoup de qualités mentales et physiques."

Mais surtout, le coach du Sporting est satisfait du visage affiche par ses troupes au Canonnier. "Parfois, après un match de Coupe d’Europe, on peut avoir l’impression qu’une équipe n’affiche pas la bonne mentalité, mais je n’ai pas vu ça à Mouscron et je félicite mes joueurs pour la manière avec laquelle ils ont abordé ce match."